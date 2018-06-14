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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 19:57 | Son Güncelleme

Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Altınbaşak Mahallesi'nde akraba olan Aslan aileleri arasında arazi anlaşmazsızlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf, Mahmut, Emin, İsa, Halit ve Musa Aslan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yusuf ve Mahmut Aslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavganın ardından olay yerinde ve hastanelerde güvenlik önlemi alındı.

Güvenlik güçleri kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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