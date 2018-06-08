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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 19:54 | Son Güncelleme

Siverek ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Aılnan bilgiye göre, alacak verecek nedeniyle husumetli olan Lale ve Kankılıç aileleri arasında Atatürk Bulvarı'nda tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen ve silahların da kullanıldığı olayda, Ekrem Kankılıç, Ahmet Kankılıç ile Şaban Lale yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kavganın ardından olay yerinde ve hastanede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Polis, kavgaya karışan diğer aile fertlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
kavga Siverek Şanlıurfa

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