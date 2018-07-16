Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Açıksu Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada, N.P. ile kimliği öğrenilemeyen iki kişi av tüfeğiyle yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

