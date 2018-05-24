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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 00:49 | Son Güncelleme

Akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da akraba oldukları belirtilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde, akraba olduğu öğrenilen Türkmen ve Çelik aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis ekipleri, olaya karıştığı değerlendirilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
akraba Haliliye Silahlı kavga Şanlıurfa

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