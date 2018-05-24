Şanlıurfa'da silahlı kavga: 4 yaralı

Şanlıurfa'da akraba oldukları belirtilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde, akraba olduğu öğrenilen Türkmen ve Çelik aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis ekipleri, olaya karıştığı değerlendirilen 5 kişiyi gözaltına aldı.
Dolar açıklamasının ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert yüklendi!
ABD Başkanı Donald Trump'a kötü haber!
Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi
Batman-Ankara uçağının kalkışı sırasında yıldırım düştü
Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!
AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek
Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Havalar nasıl olacak?
Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!
Dubai'ye bir de şimdi bakın
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum