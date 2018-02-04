Şanlıurfa'da silahlı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 6 kişi yaralandı.
Kabacık Mahallesi'nde akraba oldukları belirtilen iki ailenin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.
Bir süre sonra kavgaya dönüşen ve silahların da kullanıldığı kavgada Bahattin, İsmail, Çetin, Murat, Tuncay ve Hasan Almas yaralandı.
Ambulanslarla Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan Murat Almas'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Selfie faciası! Durumları ağır
Kilis ve Hatay'ın sınır ilçelerinde okullar tatil edildi! Valilik açıkladı
Erdoğan'dan İtalyan gazeteciye tepki: Sorunuzu düzeltmeme izin verin
İdlib'de, Rus uçağına düzenlenen saldırıyı Fetih el Şam üstlendi
Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'
Furkan Vakfı hakkında şok iddia
CHP kongresinde yeni gelişme! Kılıçdaroğlu'nun listesi belli oldu
TBMM'de 70 saniyede 1 madde görüşüldü
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu
Instagram'ın Azeri zenginleri görgüsüzlükte sınır tanımadı
NASA yaptı, yer yerinden oynayacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum