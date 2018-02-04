Şanlıurfa'da silahlı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 6 kişi yaralandı.

Kabacık Mahallesi'nde akraba oldukları belirtilen iki ailenin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.

Bir süre sonra kavgaya dönüşen ve silahların da kullanıldığı kavgada Bahattin, İsmail, Çetin, Murat, Tuncay ve Hasan Almas yaralandı.

Ambulanslarla Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan Murat Almas'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.