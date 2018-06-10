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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 16:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, husumetli olan iki aile arasında ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine aralarında kadınların da bulunduğu 6 kişi silahla ve darp sonucu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kavganın ardından yaralıların bulunduğu hastanede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Güvenlik güçleri, adı kavgaya karışan şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Hilvan kavga Şanlıurfa yaralı

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