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Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 00:54 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kişi, otomobilde silahla öldürülmüş olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz Mahallesi'nde park halindeki 06 PG 810 plakalı otomobil içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin incelemesinde, vücudunda mermi izine rastlanan Selim Karadağ'ın (41) hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Birecik cinayet Şanlıurfa

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