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Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 23:45 | Son Güncelleme 2 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Halk Eğitim Merekezince açılan KPSS kursuna katılan Ramazan Kıran (21), ders arasında merkezin kapısı önünde beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Kıran, müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

(AA)

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