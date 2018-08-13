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Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 19:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesindeki silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.

İddiaya göre, Mehmet K'nin Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki fırınının önüne gelen, aralarında husumet bulunan akrabaları, iş yerine silahla ateş açtı.

Saldırıda Mehmet ile kardeşi Mustafa K. yaralandı.

Yaralılar özel araçlarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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