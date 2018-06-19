Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığını belirledi.
Şüphelilerin Hürriyet, Yenişehir, Arıtır ve Nergizli mahallelerindeki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına aldı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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