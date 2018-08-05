HABER

Şanlıurfa'da su borusu patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 22:02 | Son Güncelleme

Merkez Eyyübiye ilçesinde patlayan borudan fışkıran su çevredeki 3 evde su baskınına neden oldu - Patlama anı çevredekilerce görüntülendi

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde patlayan borusundan 30 metre yüksekliğe fışkıran su, çevredeki 3 evde baskına yol açtı.

Alınan bilgiye göre, şebeke suyunun aktığı boru, Selçuklu Mahallesi 2014'üncü sokakta henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Hattan 30 metre yüksekliğe fışkıran su çevredeki 3 evi bastı.

Mahalle sakinleri belediyeye ilettiği durumu cep telefonuyla kayda aldı.

Hattan su akışını durduran belediye ekipleri onarım çalışmalarına başladı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
TRT Çocuk'ta eşeğe tecavüz skandalı! Açıklama geldi: İftiraTRT Çocuk'ta eşeğe tecavüz skandalı! Açıklama geldi: İftira
'33. Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali' sona erdi'33. Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali' sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baskın Eyyübiye Su Patlama Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

Dünya devi bombayı patlattı

Dünya devi bombayı patlattı

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Diğer Haberler
TRT Çocuk'ta eşeğe tecavüz skandalı! Açıklama geldi: İftira

TRT Çocuk'ta eşeğe tecavüz skandalı! Açıklama geldi: İftira

KPSS 2018 ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

KPSS 2018 ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.