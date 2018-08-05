Şanlıurfa'da su borusu patladı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde patlayan borusundan 30 metre yüksekliğe fışkıran su, çevredeki 3 evde baskına yol açtı.

Alınan bilgiye göre, şebeke suyunun aktığı boru, Selçuklu Mahallesi 2014'üncü sokakta henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Hattan 30 metre yüksekliğe fışkıran su çevredeki 3 evi bastı.

Mahalle sakinleri belediyeye ilettiği durumu cep telefonuyla kayda aldı.

Hattan su akışını durduran belediye ekipleri onarım çalışmalarına başladı.

