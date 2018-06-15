Şanlıurfa'da su kuyusuna düşen çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde su kuyusuna düşen çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Karahisar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Ergene (10) evlerinin çevresinde oyun oynarken, su kuyusuna düştü.
Kardeşinin haber vermesi üzerine kuyuya gelen yakınları, Ergene'yi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca polise haber verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü sualtı polis ekibi, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyudan çocuğun cesedini çıkardı.
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