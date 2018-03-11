HABER

Şanlıurfa'da "şükür duası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 17:30 | Son Güncelleme

Siverek ilçesinde vatandaşlar, tarım arazilerinin yeterli yağış alması nedeniyle şükür duası etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar, tarım arazilerinin yeterli yağış alması nedeniyle "şükür duası" etti.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Taşıkara Mahallesi'nde bir araya gelen yüzlerce kişi namaz kıldı ve Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için dua etti.

Mahalle camisinin imamı Yusuf Çınar'ın tarım arazilerinin yeterli yağış alması dolayısıyla da dua etmesinin ardından mahalle sakinleri kurban kesti.

Kazanlarda kurban etiyle pişirilen bulgur pilavı programa katılanlara ikram edildi.

Mahalle muhtarı Zülfikar Tazefidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, atalarından kalan geleneği sürdürdüklerini söyledi.

Yağmurun az olduğu dönemlerde yağmur duasına çıktıklarını dile getiren Tazefidan, yağışın bol olduğu dönemlerde ise şükür duasına çıktıklarını aktardı.

Tazefidan, yaklaşık 600 kişinin dua için bir araya geldiğini belirterek, "Kurban kestik, etiyle de bu ziyafeti yapıyoruz. Gaye yemek yemek değil, buraya şükretmek, Cenabı Allah'a kulluk etmek için geliyoruz. Atalarımız böyle yapmış, biz de bunu sürdürüyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Sefer Sarıçiçek de yağmurun devam etmesi için de dua ettiklerini ifade ederek, "Bu yıl ekinlerimiz iyi durumda ama biz yine de rahmet istiyoruz. Bugün 8 koyun kestik, bin kişi yemek yiyecek. Afrin'deki askerlerimiz için de duacıyız." diye konuştu.

Lütfü Sezgin ise geleneği gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririzTürkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririz
Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendiVe Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi
O ülkede alarm verildi! İki ayrı patlama sesi...O ülkede alarm verildi! İki ayrı patlama sesi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Siverek şükür duası vatandaş

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

54 kesik elin sırrı çözüldü

54 kesik elin sırrı çözüldü

O anketten dikkat çeken sonuçlar: En güvenilir kurum ne çıktı

O anketten dikkat çeken sonuçlar: En güvenilir kurum ne çıktı

Nişanlısıyla tartışan savcı sabaha karşı öğrenci yurdunu bastı

Nişanlısıyla tartışan savcı sabaha karşı öğrenci yurdunu bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz işgale gitmiyoruz, teröristleri kovalıyoruz (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz işgale gitmiyoruz, teröristleri kovalıyoruz (4)

Alaplı’da köy yolları sürücülerin tepkisini çekiyor

Alaplı’da köy yolları sürücülerin tepkisini çekiyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmalı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmalı

Uğur Dündar'ın imza gününde şaşırtan misafir

Uğur Dündar'ın imza gününde şaşırtan misafir

İzmirliler güzel havanın keyfini çıkardı

İzmirliler güzel havanın keyfini çıkardı

Antalya'da güneşli hava sahilleri doldurdu

Antalya'da güneşli hava sahilleri doldurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.