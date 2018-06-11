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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 01:04 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Haliliye ilçesinde hayvan otlatırken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, İkiağız Mahallesi civarında hayvan otlatan 11 yaşındaki Eyüphan Cevizci, dengesini kaybederek bölgede geçen sulama kanalına düştü.

Çevredekilerin çabalarına rağmen kurtarılamayan Cevizci'nin durumu İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı ekiplerine bildirildi.

Kanalda yaklaşık 8 saat arama yapan ekipler, Cevizci'nin cesedini düştüğü yerin yaklaşık 35 kilometre ilerisinde buldu.

Sudan çıkarılarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna getirilen ceset, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Haliliye sulama kanalı Şanlıurfa

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