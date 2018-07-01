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Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 12:28 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Karaali Mahallesi'ndeki sulama kanalına giren 11 yaşındaki Salih Aksoy akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen su altı polis ekibi, kanalda arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu Aksoy'un cansız bedenine ulaşıldı.

Çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Çocuk sulama kanalı

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