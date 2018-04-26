Şanlıurfa'da sulama kanalında boğulma

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sulama kanalına giren çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çalıca Mahallesi'nde İsmail Sunkar (15) serinlemek için sulama kanalına girdi.
Bir süre suda yüzen Sunkar, daha sonra akıntıya kapıldı. Sunkar'ın gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçleri ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sualtı polis ekiplerince sudan çıkarılan Sunkar'ın öldüğü belirlendi.
İncelemenin ardından Sunkar'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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