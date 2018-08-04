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Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 12:14 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu.

Bakımlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında ceset gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, 30-35 yaşlarında olduğu belirlenen kadın cesedini kanaldan çıkarttı.

Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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