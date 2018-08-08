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Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 17:05 | Son Güncelleme

Cesedin tekvando eğitmeni Emine Eski'ye ait olduğu tespit edildi

Şanlıurfa'da 4 gün önce sulama kanalında bulunan cesedin, ailesinin kayıp başvurusuda bulunduğu tekvando eğitmeni Emine Eski'ye ait olduğu belirlendi.

Merkez Haliliye ilçesinin Bakımlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında bulunan cesedin kimliğinin tespit edilmesi için İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada cesedin, ailesinin 1 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulunduğu tekvando eğitmeni Emine Eski'ye (30) ait olduğu tespit edildi.

Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Eski'nin cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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