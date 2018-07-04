Şanlıurfa'da taciz iddiası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 14 yaşındaki erkek çocuğu evinde taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı mahkemece tutuklandı.
İddiaya göre, S.Y'nin Gülabibey Mahallesi'ndeki evine bir çocukla girdiğini gören mahalle sakinleri, durumdan şüphelendi.
Eve gelerek kendisini darbeden mahalle sakinlerinin elinden kurtulan S.Y. kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, S.Y'yi kısa sürede yakaladı.
Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstismara uğradığı öne sürülen 14 yaşındaki M.S. ise Aile ve Politikalar İl Müdürlüğü korumasına alındı.
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