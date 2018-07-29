Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Merkez Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde iki grup arasında kız alıp verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri kavgaya karışanlara müdahalede bulundu.
Kavgada taş ve sopalarla yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekiplerince olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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