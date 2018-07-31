Şanlıurfa'da tefeci operasyonu

Şanlıurfa'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde tefecilik yaptıkları ve vatandaşlara yüksek faiz oranlarıyla borç para verdikleri belirlenen kişilere yönelik 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, çek, senet, alacak defteri, tapu ve protokoller ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 9'u çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
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