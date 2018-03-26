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Şanlıurfa'da tefeci operasyonuna 6 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:33 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA?da polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ŞANLIURFA?da polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Mali Büro Amirliği ekipleri, perşembe günü kent merkezinde belirlenen ev ve işyerlerine operasyon yaptı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet, alacak verecek defteri ve tapu belgesi ele geçirdi. Operasyonda tefecilik yaptıkları ileri sürülen K.Ş., D.D., B.T., M.Ş., İ.B. ve F.K. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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