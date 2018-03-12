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Şanlıurfa'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 23:16 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/PYD yönelik operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, sosyal medya hesabında terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan kişi ile örgüt üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Ekipler, yaptığı çalışmalarda, 28 Şubat 2015 tarihinde merkez Eyyübiye ilçesinde bir markete molotof kokteyli attığı belirlenen 2 zanlıyı da gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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