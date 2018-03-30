Şanlıurfa'da terör operasyonu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, YPG/PKK üyelerinin ilçe merkezinde saklandıklarını belirleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni ve Adnan Menderes mahallelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda Suriye uyruklu Vatfa D, S.A, H.D, U.Ş, İ.S ve M.K gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada ele geçirilen telefon ve flaş belleklerde yapılan incelemede terör örgütleri DEAŞ ve YPG/PKK'ya ait görüntüler bulundu.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Vatfa D'nin terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'daki kadın infazcısı olduğu, 14 yaşındaki kızı S.A'nın YPG/PKK'ya katıldığı öne sürüldü.
Kadın zanlının kızını nişanladığı YPG/PKK'nın sözde üst düzey yöneticisinin mayın patlaması sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.
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