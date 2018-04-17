HABER

Şanlıurfa'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 21:21 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucunda terör örgütüne yardım, yataklık ve örgüte eleman temin ettiği belirlenen kişiler tespit edildi. Söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, O.D (33), C.H. (26) A.M (35), M.Ö (40) ile Suriyeli M.A.Ş.B'yi (29) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.D, C.H ve A.M. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Örgüte eleman temin etmek" suçlarından tutuklandı.

M.Ö ile M.A.Ş.B. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Amerikalılar bile anlamadı! Bu nasıl operasyon?Amerikalılar bile anlamadı! Bu nasıl operasyon?
Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdiErdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5 kişi gözaltı operasyon PYD/PKK Şanlıurfa tutuklandı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

O paralar iade edilecek!

O paralar iade edilecek!

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK açıkladı! Afrin'de bakın neler bulundu

TSK açıkladı! Afrin'de bakın neler bulundu

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye konulu Arap Zirvesi'ne ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye konulu Arap Zirvesi'ne ilişkin açıklama

Mardin'de doğuştan albino hastalığıyla dünyaya gelen kardeşler yardım bekliyor!

Mardin'de doğuştan albino hastalığıyla dünyaya gelen kardeşler yardım bekliyor!

Eski AYM Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya için karar

Eski AYM Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya için karar

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.