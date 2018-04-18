Şanlıurfa'da terör operasyonu

Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 ayrı kırsal mahallede yürüttüğü istihbarat çalışması doğrultusunda önceden takip ettiği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 12 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 11 kişiyi gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada uzun namlulu 2 silah ile 2 tabanca ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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