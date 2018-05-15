Şanlıurfa'da terör saldırısı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde terör örgütü mensuplarınca jandarma karakoluna düzenlenen roketli saldırıda 2 asker hafif yaralandı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Yukarıgöklü Mahallesi'nde jandarma karakoluna terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlediğini söyledi.
Olayda 2 askerin hafif yaralandığını ifade eden Erin, saldırıya gerçekleştirenlere yönelik operasyonun devam ettiğini belirtti.
Erin, yaralanan askerlerin hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
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