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Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 11:34 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İpekyolu Caddesi'nde ters yöne giren 33 NTN 35 plakalı kum yüklü tır, karşı yönden gelen 48 V 1336, 63 BC 453, 34 PDE 87 ve 34 PR 2843 plakalı araçlara çarparak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Tırın, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak ters yöne girdiği öne sürüldü.

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