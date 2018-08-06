Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İpekyolu Caddesi'nde ters yöne giren 33 NTN 35 plakalı kum yüklü tır, karşı yönden gelen 48 V 1336, 63 BC 453, 34 PDE 87 ve 34 PR 2843 plakalı araçlara çarparak devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Tırın, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak ters yöne girdiği öne sürüldü.
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