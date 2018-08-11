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Şanlıurfa'da tırın çarptığı kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 13:54 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da tırın çarptığı kadın öldü

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Veysel Karani Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Makbule Kaya'ya (70), çarptı.

Kazada yaralanan ve olay yerine gelen ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Kaya'nın cenazesi, ailesine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
kadın Şanlıurfa TIR trafik kazası

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