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Şanlıurfa'da toplu balık ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 13:53 | Son Güncelleme

Siverek ilçesinde baraj göletinde yaşanan toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki baraj göletinde yaşanan toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Hacı Hıdır Baraj göletinde henüz belirlenemeyen nedenle çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

Vatandaşların durumu Siverek Kaymakamlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bildirmesi üzerine gölden numune alınarak inceleme başlatıldı.

Gözelek Mahallesi'nde balıkçılık yapan Hasan Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede ilk defa balık ölümleri yaşandığını söyledi.

Durumu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bildirdiklerini aktaran Fırat, "Köy buraya çok yakın olduğu için kokudan çok rahatsız oluyoruz. Bizim geçim kaynağımız balıktır. Sadece inci kefali dediğimiz tür ölüyor." dedi.

Kayrak Mahallesi sakini Cenap Kırklar da balık ölümleri nedeniyle hayvanlarını sulamaktan korktuklarını belirterek, "Endişeleniyoruz, hayvanlarımıza su vermek için eve götürüyoruz. Zehirlenirler diye korkuyoruz. Yetkililerin araştırıp çözüm bulmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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inceleme Siverek Şanlıurfa toplu balık ölümü

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