Şanlıurfa'da toprağa gömülü bulunan çocuğun annesi tutuklandı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, cesedi toprağa gömülü vaziyette bulunan iki yaşındaki Suriyeli kız çocuğun annesi tutuklandı.
Yenice Mahallesi'nde dün inşaat hafriyatı dökülen alanda bir çocuk cesedi gören vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından topraktan çıkarılan iki yaşındaki Betul M'nin cesediyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, anne Fıteym M. ve ismi henüz öğrenilemeyen Suriyeli bir kadın gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından ismi öğrenilemeyen kadın şüpheli serbest bırakılırken, anne ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Anne Fıteym M. çıkarıldığı mahkemece "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen diğer zanlı baba İsmail M'yi ise arama çalışmaları devam ediyor.
Kafası gövdesinden ayrılmış ve yüzünde de yanık izi bulunduğu belirlenen çocuğun, yaklaşık bir ay önce öldüğü değerlendiriliyor.
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