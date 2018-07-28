HABER

Şanlıurfa'da toprağa gömülü bulunan çocuğun annesi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 17:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da toprağa gömülü bulunan çocuğun annesi tutuklandı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, cesedi toprağa gömülü vaziyette bulunan iki yaşındaki Suriyeli kız çocuğun annesi tutuklandı.

Yenice Mahallesi'nde dün inşaat hafriyatı dökülen alanda bir çocuk cesedi gören vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından topraktan çıkarılan iki yaşındaki Betul M'nin cesediyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, anne Fıteym M. ve ismi henüz öğrenilemeyen Suriyeli bir kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ismi öğrenilemeyen kadın şüpheli serbest bırakılırken, anne ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Anne Fıteym M. çıkarıldığı mahkemece "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen diğer zanlı baba İsmail M'yi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Kafası gövdesinden ayrılmış ve yüzünde de yanık izi bulunduğu belirlenen çocuğun, yaklaşık bir ay önce öldüğü değerlendiriliyor.

PARTNERYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyorYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyor
Üniversiteli Zeynep'in öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandıÜniversiteli Zeynep'in öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den ABD'nin yaptırım tehdidine çok sert cevap: Şantajlara boyun eğmeyeceğiz!MHP lideri Devlet Bahçeli'den ABD'nin yaptırım tehdidine çok sert cevap: Şantajlara boyun eğmeyeceğiz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın Suriyeli Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

Umut Evirgen, sevgilisi Tuba Büyüküstün'ü öpücüklere boğdu

Umut Evirgen, sevgilisi Tuba Büyüküstün'ü öpücüklere boğdu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Anne ve 3 çocuğunun korkunç sonu!

Anne ve 3 çocuğunun korkunç sonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

PTT Kadir Mısıroğlu adına pul bastırdı! Ancak hatıra-kişisel pul oyunu çabuk çöktü

PTT Kadir Mısıroğlu adına pul bastırdı! Ancak hatıra-kişisel pul oyunu çabuk çöktü

İYİ Partililer Meral Akşener'i istifadan vazgeçirmek için evine akın etti! Parti teşkilatı ayağa kalktı!

İYİ Partililer Meral Akşener'i istifadan vazgeçirmek için evine akın etti! Parti teşkilatı ayağa kalktı!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ABD'nin yaptırım tehdidine çok sert cevap: Şantajlara boyun eğmeyeceğiz!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ABD'nin yaptırım tehdidine çok sert cevap: Şantajlara boyun eğmeyeceğiz!

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

'Arda Turan 'geçmiş olsun' diye bile aramadı

'Arda Turan 'geçmiş olsun' diye bile aramadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.