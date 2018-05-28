Şanlıurfa'da trafik kazaları: 2 ölü

Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü.
Süleyman Doğan idaresindeki plakasız motosiklet, Direkli Mahallesi'nde bir otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Doğan, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bozova ilçesindeki kazada ise Mehmet Ekinci (28) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Eniş Mahallesi'nde devrildi.
Traktörün altında kalan Ekinci, olay yerinde hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla traktörün altından çıkarılan Ekinci'nin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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