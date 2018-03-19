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Şanlıurfa'da trafik kazaları: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da trafik kazaları: 6 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 06 HB 1161 plakalı otomobil, Siverek-Karakoyun karayolunun 15'inci kilometresindeki Hacı Hıdır Göleti yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan otomobildeki Orhan Çiftel, Şeyhmus Balkın ile İsmail Güzen, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Merkez Eyyübiye ilçesinde de Mehmet Kara yönetimindeki 63 M 0714 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü Kara ile yanındaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Siverek Şanlıurfa trafik kazası

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