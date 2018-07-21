Şanlıurfa'da trafik kazaları: 8 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Ahmet Demirel'in kullandığı 34 PG 8142 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 70'inci kilometresinde Mehmet Özcan idaresindeki 07 RB 301 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Kazada sürücüler ile traktörde bulunan Nasır Uçar ve isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Uçar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Ali Fuat Gelener yönetimindeki 63 K 1208 plakalı otomobil Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 25'inci kilometresinde Abdullah Erdoğmuş'un kullandığı 33 BKT 90 plakalı çekiciye arkadan çarptı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Ezhem Simav yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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