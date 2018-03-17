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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 20:03 | Son Güncelleme

Otomobilin devrildiği kazada Suriye uyruklu sürücü öldü, bir kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu, meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Beşir İbrahim'in kullandığı 63 MA 0321 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu 68. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Suriye uyruklu Muhammed Behe ise yaralandı.

Behe, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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devrilme hastane otomobil Şanlıurfa Şanlıurfa-Gaziantep karayolu

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