Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu, meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Beşir İbrahim'in kullandığı 63 MA 0321 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu 68. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Suriye uyruklu Muhammed Behe ise yaralandı.
Behe, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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