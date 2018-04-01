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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 10:48 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arızalanan otomobili onarmak istedikleri sırada başka bir aracın çarpıp kaçtığı tamircilerden biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 36. kilometresinde otomobili arızalanan bir sürücü, ilçe merkezinden tamirci çağırdı.

Tamirciler Hüseyin Oygur ile Mazlum Çetin'e, arızalanan otomobili onarmaya çalıştıkları sırada, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir araç çarparak kaçtı.

Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Oygur, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Suruç Şanlıurfa

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