Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Burhan Bozkaya idaresindeki 33 NEV 69 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu Birecik gişeleri yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Kazada, araçta bulunan Mustafa Karacan olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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