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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 23:41 | Son Güncelleme

Ceylanpınar ilçesinde yarışan 3 motosikletin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 motosikletin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, plakasız motosikletleriyle yarışan Recep Cuma Önel, Ali Yiğit ve Azat Çelik, Ceylanpınar-Kızıltepe kavşağında, dönüş alan sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tıra çarptı.

Kazada, 3 motosiklet sürücüsü ile motosiklet üzerindeki Salih Dal, yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Önel, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazaya karışan tırın bulunması için çalışma başlattı.

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Ceylanpınar Motosiklet ölü Şanlıurfa

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