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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 22:27 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Murat Şahin (20) yönetimindeki 06 DU 7454 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 23’üncü kilometresinde bariyerlere çarparak, su tahliye kanalına devrildi.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan kardeşler Semra (17) ve Çiçek Avcı (13) ile Müslüm İnan ve Mahmut Aslan yaralandı.

Yaralılardan 4'ü 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Şahin, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, yaralılardan Müslüm İnan'ın kazanın ardından olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Güvenlik güçleri kaçtığı iddia edilen yaralı İnan'ı bulmak için bölgede arama yaptı.

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