HABER

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 19:29 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden bir çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Yüksel yönetimindeki 27 TT 817 plakalı hafif ticari araç, Suruç-Gaziantep karayolunun Aşağı Bostancılar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan sürücü Yüksel'in yanı sıra aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3 yaşındaki Elif Yüksel hayatını kaybetti.

Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklamasıBülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı! Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiğiNe PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza ölüm Suruç

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vatandaş sordu, Kılıçdaroğlu böyle karşılık verdi! 'Adayınız İlhan Bey mi?'

Vatandaş sordu, Kılıçdaroğlu böyle karşılık verdi! 'Adayınız İlhan Bey mi?'

Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak

Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak

TRT Haber'le yolları ayrılan Hülya Hökenek'in yeni adresi belli oldu!

TRT Haber'le yolları ayrılan Hülya Hökenek'in yeni adresi belli oldu!

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir patinaj yapıyorsa hepimizin düşünmesi lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir patinaj yapıyorsa hepimizin düşünmesi lazım

Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu

Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.