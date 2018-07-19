HABER

Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 23:54 | Son Güncelleme

Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler öldü, iki kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Kartal'ın kullandığı 06 DD 0193 plakalı otomobil, Arat Dağı mevkisinde İbrahim Halil Eskin yönetimindeki 02 AAE 108 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler hayatını olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Kartal'ın kızı Songül Kartal ile ismi öğrenilemeyen bir kişi ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

PARTNERCinsel ilişki sırasında vücutta bakın neler oluyor! Cinsel ilişki sırasında vücutta bakın neler oluyor!
Nedim Şener ve Bülent Tezcan canlı yayında birbirine girdiNedim Şener ve Bülent Tezcan canlı yayında birbirine girdi
Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birecik otomobil Şanlıurfa trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Trump'ın eski baş stratejistinden Erdoğan yorumu: Dünyanın en tehlikeli adamı

Trump'ın eski baş stratejistinden Erdoğan yorumu: Dünyanın en tehlikeli adamı

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında 14 tutuklama

FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında 14 tutuklama

Terörle mücadele için hazırlanan taslakta ilk 13 madde kabul edildi

Terörle mücadele için hazırlanan taslakta ilk 13 madde kabul edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İsrail'e sert tepki: Türkiye tarafından kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İsrail'e sert tepki: Türkiye tarafından kabul edilemez

Nedim Şener ve Bülent Tezcan canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Bülent Tezcan canlı yayında birbirine girdi

Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları

Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - 20 Temmuz Cuma günü için en güzel mesajlar, sözler

Resimli Cuma mesajları 2018 - 20 Temmuz Cuma günü için en güzel mesajlar, sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.