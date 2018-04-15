Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Ataman yönetimindeki 63 K 0551 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 45'inci kilometresinde Mustafa Aslan'ın kullandığı 63 B 1295 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobildeki Ömer Ataman ile ticari araçtaki Fatma Aslan kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan ticari aracın sürücüsü Mustafa Ataman ile otomobilde bulunan şoför Aslan ve beraberindeki Guli, Dilek ve Bedriye Aslan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.