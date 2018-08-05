Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Miktat Tatar yönetimindeki 63 YD 743 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 56. kilometresinde Abdulcelil Beyaztaş'ın kullandığı 63 LY 320 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre kamyonet sürücüsü Beyaztaş ile otomobilde bulunan Abdulbaki, Nurullah (3), Muhammed, İslim, Kenan ve Songül Tatar yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinde Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Abdulbaki ve 3 yaşındaki Nurullah Tatar, kaldırıldıkları Bozova Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

