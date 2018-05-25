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Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 10:13 | Son Güncelleme

Siverek ilçesinde devriye görevindeki polisleri taşıyan ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 polis ve bir uzman çavuş hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polis aracının otomobille çarpışması sonucu 2 polis memuru ile bir uzman çavuş yaralandı.

Hasan Hüseyin Ekiz idaresinde devriye görevi yürüten 63 A 9257 plakalı resmi ekip aracı, Diyarbakır-Siverek karayolu Şirinkuyu Mahallesi'nde, uzman çavuş Turan Yiğitoğlu'nun kullandığı 01 DNA 27 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan polis memurları Hasan Hüseyin Ekiz ve Ünal Eken ile uzman çavuş Turan Yiğitoğlu, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Siverek Şanlıurfa trafik kazası

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