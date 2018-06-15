Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İbrahim Yıldız'ın kulandığı 34 GS 564 plakalı otomobil, merkez Karaköprü ilçesi girişinde, karşıdan gelen ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 63 DR 612 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Yıldız, eşi Fatma ile çocukları Ahmet ve Selim Yıldız yaralandı.
Yaralılar, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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