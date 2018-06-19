HABER

Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 17:19 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

İbrahim Calduz'un kullandığı 66 DU 820 plakalı otomobil, Viranşehir-Ceylanpınar karayolunun 18. kilometresinde Mehmet Alışçı idaresindeki 58 NA 921 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Melek ve Eylül Alışçı yaralandı.

Ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

PARTNERBöylesi görülmedi! Tam 2 kilo...Böylesi görülmedi! Tam 2 kilo...
Perinçek: En değerli mal varlıgım Abidin Dino'nun Namık Kemal portresıPerinçek: En değerli mal varlıgım Abidin Dino'nun Namık Kemal portresı
Çavuşoğlu: Öyle 'Ben istedim, iptal ettim' olmaz (3)Çavuşoğlu: Öyle 'Ben istedim, iptal ettim' olmaz (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 yaralı otomobil Şanlıurfa Viranşehir

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye tebrik!

Bekir Bozdağ'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye tebrik!

Edirne yakalanan Yunan askerleri ile ilgili yeni gelişme! Mahkemeden tahliye kararı çıkmadı!

Edirne yakalanan Yunan askerleri ile ilgili yeni gelişme! Mahkemeden tahliye kararı çıkmadı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın tehditlerine böyle cevap verdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın tehditlerine böyle cevap verdi!

Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS 2018/5)

Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS 2018/5)

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şok iddia: Limonatayla zehirlediler, şehit oldu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şok iddia: Limonatayla zehirlediler, şehit oldu

Sosyal medyada 'katilimi tanıyorum' dedi! Ölü bulundu

Sosyal medyada 'katilimi tanıyorum' dedi! Ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.