Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Abdulkadir Çelik idaresindeki 27 U 9834 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 40. kilometresinde yol kenarındaki istinat duvarına çarparak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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