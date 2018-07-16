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Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 22:01 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Abdulkadir Çelik idaresindeki 27 U 9834 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 40. kilometresinde yol kenarındaki istinat duvarına çarparak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası yaralılar

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