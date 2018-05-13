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Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 ölü, 2 kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

Kontrolden çıkan otomobilin su dolu çukura devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü - Kayıp iki kişiyi arama çalışmaları için olay yerine İl Emniyet Müdürlüğünden su altı polisleri sevk edildi

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobilin su dolu çukura devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 2 kişi kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 16 F 9996 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun Dağyanı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su dolu çukura devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü. Kayıp olduğu belirtilen iki kişinin aranması için olay yerine İl Emniyet Müdürlüğünden su altı polisleri sevk edildi.

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