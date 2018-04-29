Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Fatih Fırat idaresindeki 63 DE 282 plakalı otomobil, TOKİ Çevre Yolu'nda önünde seyreden Zeki Kılıç yönetimindeki 27 AB 768 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 27 AB 768 plakalı araç, refüje çıkarak durabildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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