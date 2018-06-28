Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Adnan Yılmaz'ın kullandığı 63 ZS 454 plakalı hafif ticari araç, ilçenin Karşıyaka Mahallesi'nde karşı yönden gelen Ramazan Gezer'in kullandığı 46 Y 0547 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra henüz ismi öğrenilemeyen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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